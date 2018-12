Exposition: Mohammed Kacimi, un "artiste des deux rives" qui a construit un nouvel imaginaire pour les générations futures

"Kacimi: 1993-2003, une transition africaine" réunit plus de 300 œuvres (peintures, dessins, photos, sculptures…) de l’un des plus grands artistes marocains, Mohammed Kacimi (1942-2003). Cette exposition inédite, consacrée aux travaux de ses dernières années, "sa période africaine", se tient jusqu’au 3 mars 2019 au Mucem à Marseille.

Mohammed Kacimi est un autodidacte, plasticien majeur de la scène contemporaine africaine. Lors de ses nombreux voyages, il visite un grand nombre de musées européens pour se confronter à l’art occidental. Il côtoie artistes et intellectuels. Indépendant, curieux d’esprit, doté d’une intelligence rare, novateur et engagé, il est extrêmement productif. Il "s’appuie sur l’écoute d’un ressenti intérieur et sur l’observation de la réalité qui l’entoure", précise l’historien d’art Brahim Alaoui au magazine d’art contemporain Diptyk, cité par l’OBS.

Son mélange d’abstraction et de figuration a permis "aux nouvelles générations d’artistes issus du monde arabe de sauter le pas vers une contemporanéité nouvelle, nourrie par ses propres ancrages culturels", explique Nadine Descendre, commissaire de l’exposition, historienne et auteure du catalogue (4.500 pièces recensées) de ses œuvres (Art'Dif éditions). Aujourd’hui, beaucoup de ces artistes sont reconnus sur la scène internationale.