Cela fait 10 mois que le journaliste Olivier Dubois a été enlevé au Mali par un groupe terroriste. Il est le seul otage français retenu dans le monde. Sa famille et ses proches se battent pour éviter qu'il ne tombe dans l'oubli, et obtenir sa libération...

"Olivier, si tu entends ce message, je voudrais que tu saches qu'on est très nombreux derrière toi, tu serais hyper fier, y a des gens à Paris, à Bamako, y a des stars, même Omar Sy aujourd'hui appelle à ta libération." Le journaliste Olivier Dubois a été enlevé à Gao alors qu'il pensait se rendre à l'interview d'un chef de groupe armé. Une vidéo a été publiée le 5 mai 2021 sur les réseaux sociaux par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une coalition djihadiste affiliée à Al-Qaïda, responsable de la plupart des enlèvements dans la région. "Depuis, on n'a plus vraiment de nouvelles. On sait qu'il est a priori encore vivant, il est toujours retenu prisonnier dans le nord du Mali", explique Marc de Boni, un ami d'Olivier et porte-parole du comité de soutien.

Soutenir la liberté de la presse

Aujourd'hui, les proches d'Olivier se battent pour sa libération et mettent en avant l'importance de son métier. "C'est un journaliste qui va couvrir des informations difficiles dans des endroits dangereux et c'est très important pour l’actualité en France qu'on ait ce genre de couverture", estime Marc de Boni. Le 6 janvier, la famille d'Olivier Dubois a décidé de mettre en place une pétition pour sensibiliser l'opinion publique et dénoncer un silence "insupportable" de la part du gouvernement français. Elle a récolté plus de 50 000 signatures. Emmanuel Macron y a répondu quelques jours plus tard, lors de ses vœux à la presse. "Je veux ici dire le soutien de la nation toute entière à lui-même et à sa famille, vous dire que le travail inlassable est mené par nos services diplomatiques, nos militaires et les services compétents en la matière", a-t-il déclaré.