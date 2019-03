Quand six photographes maliens racontent l'histoire de leurs aînés partis étudier en URSS

Jusqu'au 4 mai 2019, la Fondation Blachère présente les clichés extraits des travaux d'un atelier collaboratif intitulé "Sur les traces des étudiants maliens envoyés à l’Est". Ce travail a débuté aux Rencontres de la photographie de Bamako en 2017, sous la direction de Françoise Huguier, commissaire de cette exposition.

Dans les années 60, l'Afrique est en pleine décolonisation. Un partenariat militaire, économique, politique et culturel se noue entre l’URSS et les pays du continent, dont le Mali présidé par le socialiste Modibo Keita. Son gouvernement envoie alors des milliers d’étudiants se former sur les bancs des universités soviétiques.

Les photographes Seydou Camara, Fotolala King Massassy, John Kalapo, Seyba Keita, Kany Sissoko et Fatoumata Traore sont partis sur les traces de ces pionniers devenus par la suite ingénieurs, médecins, avocats ou artistes. Aujourd'hui à la retraite, ils ont ouverts leurs archives, offrant un témoignage visuel de ce passé "énigmatique pour une large partie de la population occidentale".

Voici quelques extraits issus du catalogue de la Fondation Blachère.