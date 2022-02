Mali : l'Union européenne sanctionne cinq responsables, dont le Premier ministre

Dans un contexte déjà tendu entre le Mali et la France, l'Union européenne a sanctionné cinq responsables maliens, dont le Premier ministre de transition, Choguel Kokalla Maïga, vendredi 4 février. Ils sont accusés par Bruxelles de faire obstacle à la transition politique depuis le coup d'Etat militaire de mai 2021. La junte militaire avait d'abord promis des élections en février 2022 pour ramener les civils au pouvoir, avant de réclamer une période de transition de cinq ans, au grand dam de l'opposition.

Outre le Premier ministre, la liste des personnes sanctionnées compte Malick Diaw et Ismaël Wagué, deux "membres-clés du cercle rapproché" du colonel Assimi Goïta. Le chef de la junte malienne avait été investi président de transition après le putsch de mai 2021. Sont également visés son ministre de la Refondation, Ibrahim Ikassa Maïga, et son soutien, Adama Ben Diarra.

Tous les cinq seront interdits d'entrée sur le territoire de l'UE. Leurs avoirs seront gelés, et il est en outre interdit aux personnes et entités de l'Union européenne de mettre des fonds à leur disposition. Ces cinq responsables ont déjà été sanctionnés par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cédéao), qui a pris le 9 janvier une batterie de mesures économiques et diplomatiques pour sanctionner les dirigeants militaires.