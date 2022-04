Mali : l'armée annonce la découverte d'un charnier que la France attribue à des mercenaires russes

L'annonce intervient quelques heures après que l'armée française a accusé des mercenaires russes d'avoir mis en scène un charnier près de la base de Gossi, dans le nord du Mali, pour "décrédibiliser" la France. L'armée malienne a annoncé, samedi 23 avril, avoir découvert "des dépouilles en état de putréfaction avancée" près de cette base, que l'armée française lui a restituée il y a quatre jours, et a ouvert une enquête "en vue d'établir toute la lumière sur ledit charnier".

Dans une vidéo prise par drone à laquelle l'AFP a eu accès, et que l'état-major français qualifie d'"attaque informationnelle", on peut voir des soldats s'affairer autour de cadavres qu'ils recouvrent de sable. Dans une autre séquence, on voit deux de ces militaires filmer les corps à moitié ensevelis. L'état-major français affirme que ces "exactions témoignent des modes d'action mis en œuvre par les mercenaires de Wagner, qui sont observés en Centrafrique depuis [son] déploiement et qui ont été dénoncés par de nombreuses organisations internationales et ONG".

La vidéo des mercenaires enterrant des corps a été prise quelques jours après le départ des militaires français de ce camp, un départ effectué dans le cadre du désengagement français du Mali, annoncé en février. Les clés de cette emprise qui accueillait 300 soldats français ont été remises mardi aux forces armées maliennes (FAMa).