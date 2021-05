Mali : disparition du journaliste français Olivier Dubois

Olivier Dubois est un journaliste aguerri, âgé de 46 ans. Il vit et travaille au Mali depuis six ans, notamment pour le journal Libération et Le Point Afrique. Depuis un mois, il serait prisonnier d’un groupe djihadiste au Sahel. Sa disparition a été confirmée par Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement le mercredi 5 mai. Les autorités françaises ne prononcent pas le mot "enlèvement", des vérifications sont en cours.

Un rendez-vous avec l’un des leaders du groupe djihadiste

Une brève vidéo a été publiée dans la nuit du mardi à mercredi sur les réseaux sociaux. Olivier Dubois y apparaît en bonne santé et demande aux autorités françaises d’œuvrer à sa libération. Il explique avoir été enlevé dans la ville de Gao, au nord du Mali, et il désigne des ravisseurs, le GSIM, une nébuleuse djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Le journaliste avait rendez-vous avec l’un de ses leaders pour réaliser une interview.