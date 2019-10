Feuilleton : les sourires de l'espoir (2/5)

C'est une mission que se donnent des chirurgiens français : ils partent au Mali deux fois par an, bénévolement, afin de soigner des habitants atteints de becs de lièvre, grâce à l’association La Chaîne de l’espoir. Pendant cinq jours, ils opèrent cinquante personnes, notamment des enfants, afin de leur redonner espoir. Et c'est le jour J pour une petite fille que son père prépare pour aller à l'hôpital. Cela faisait trois ans qu'ils attendaient ce jour.

"J'ai compris qu'on allait trouver une solution"

"J'ai cherché partout pour trouver un remède. J'ai tout essayé, raconte le père. Au village, quelqu'un m'a montré un visage opéré, j'ai vu le résultat, et j'ai compris qu'on allait trouver une solution". Après 300 km en bus depuis leur village et quatre jours d'attente dans le centre médical, il est temps de rejoindre l'hôpital. Un voyage qui va changer leur vie. Du côté des médecins français, six mois après le dernier voyage, c'est le retour à Bamako (Mali) pour des retrouvailles avec le personnel sur place. Dans leurs valises, il y en a pour 4 000 euros de matériel chirurgical.

