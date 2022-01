Zambie, Malawi, Guatemala... Ces crises oubliées des médias en 2021

Et si on jouait à "cherchons l'intrus" ? Les déboires du prince Harry et de Meghan Clarke, les amours de Ben Affleck et Jennifer Lopez et la crise en Zambie. La réponse, hélas, est évidente. En 2021, la presse internationale n'a consacré que 512 articles à la Zambie où se joue en silence un des plus grands drames humanitaires de la planète, révèle un rapport de l'ONG Care. Près d'un million de personne au bord de la famine et 60% de la population en dessous de du seuil de pauvreté. La Zambie, victime de sécheresses à répétition fait aussi les frais du dérèglement climatique.

512 articles pour la crise humanitaire en Zambie contre 239 000 consacrés à la course à l'espace entre Jeff Bezos et Richard Branson ou 3,5 millions sur les JO de Tokyo. Pour Philippe Lévêque, président de Care France, ces angles morts de l'actualité ont des conséquences lourdes : "Quand un sujet est largement médiatisé, ça permet ensuite de mobiliser les négociateurs ou les bailleurs de fonds internationaux qui sont eux-mêmes sollicités par les parlements, par les électeurs. Il y a une chaîne qui va se faire et qui va permettre d'apporter davantage d'aides ou d'essayer d'avancer dans la résolution de conflits." Le triste palmarès dressé depuis cinq ans par l'ONG met en lumière ces crises oubliées, de la Centrafrique au Honduras en passant par le Guatemala, alors qu'un habitant de la Terre sur 28 ne peut survivre sans aide humanitaire.

1 Zambie : 512 articles publiés*

Dans ce pays pauvre plombé par une dette colossale, malgré ses richesses en cuivre, 1,2 million de personnes souffrent de la faim et 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La Zambie était devenue l'an dernier le premier pays d'Afrique à avoir fait défaut sur sa dette. Le Fonds Monétaire International (FMI) a annoncé en décembre 2021 un accord de principe pour un programme d'aide, avec un crédit de 1,4 milliard de dollars sur trois ans. Un espoir pour le nouveau président zambien, Hakainde Hichilema, de voir son pays sortir la tête de l'eau.

2 Ukraine : 801 articles publiés

C'est un des pays les plus pauvres d'Europe, et s'il est réapparu bien malgré lui en fin d'année dans l'actualité, c'est parce qu'il est au centre de grandes manœuvres diplomatiques entre la Russie et les Etats-Unis. Depuis l'annexion par Moscou de la péninsule de Crimée en 2014, la guerre contre les séparatistes prorusses dans l'est du pays n'a jamais cessé. Le conflit a fait plus de 13 000 morts et environ 1,5 million de déplacés. 3,4 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, pour un pays de 40 millions d'habitants.

3 Malawi : 832 articles publiés

Le Malawi est un des pays les plus pauvres du monde, seulement 11% de la population est raccordée à l'électricité. 17% de la population souffre de malnutrition. 40 000 personnes sont déplacées chaque année à cause de la crise climatique. Le Covid a considérablement fragilisé les petites entreprises et encore aggravé la misère.

4 Centrafrique : 1 459 articles publiés

2,8 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Un enfant sur trois est forcé de travailler pour survivre. La Centrafrique, deuxième pays le moins développé au monde, selon l'ONU, est le théâtre depuis 2013 d'une guerre civile. L'armée a largement reconquis le territoire, grâce à l'appui de centaines de paramilitaires russes, des mercenaires de la société privée de sécurité russe Wagner. Les affrontements restent réguliers entre rebelles et forces gouvernementales, particulièrement dans le nord-ouest du pays.

5 Guatemala : 1 644 articles publiés

40% vivent dans une extrême pauvreté. Le Guatemala est l'un des dix pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde. Les catastrophes liées au réchauffement de la planète accélèrent les migrations. En octobre et novembre 2020, deux puissants ouragans, Eta et Iota, ont ainsi frappé successivement le pays, dévastant des terres agricoles, et poussant les Guatémaltèques à fuir la pauvreté et les violences vers le nord du pays et le Mexique, d'où ils tentent de gagner les Etats-Unis.

6 Colombie : 2 136 articles publiés

1,8 million de réfugiés vénézuéliens vivent dans le pays. 6,7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. En 2016, un accord de paix a mis fin à une guérilla menée pendant près de six décennies par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). De vastes pans de territoires ont depuis été repris par d'autres groupes armés, dissidents des FARC ou narcotrafiquants, profitant de l'absence et de l'inaction de l'Etat dans ces zones. Et les réformes politiques et agraires prévues dans l'accord de paix se font toujours attendre.

7 Burundi : 2 265 articles publiés

2,3 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Ce pays d'Afrique de l'Est connaît depuis 2015 une profonde crise politique qui a fait 1 200 morts et poussé à l'exil quelque 400 000 Burundais. Les inondations et catastrophes naturelles accentuent encore la crise et provoquent des déplacements de population, notamment dans la région du lac Tanganyika et jusqu'à Bujumbura, la capitale, où la montée des eaux s'aggrave depuis une dizaine d'années. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a constaté une situation de famine.

8 Niger : 2 774 articles publiés

46% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Le pays souffre d'importants déficits pluviométriques et l'insécurité perturbe les récoltes et le commerce et provoque des mouvements de population. La zone dite "des trois frontières" aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, théâtre depuis plusieurs années d'actions sanglantes menées notamment par des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique (EI), est particulièrement touchée.

9 Zimbabwe : 2 803 articles publiés

5,7 millions de personnes n'ont pas assez de nourriture. 6,8 millions ont besoin d'une forme d'aide humanitaire. Le pays est ravagé par l'inflation et malgré une dette de 9,3 milliards d'euros dont près de six milliards d'arriérés, il n'a pas reçu d'aide du FMI ni de la Banque mondiale depuis plusieurs années. Le président Robert Mugabe, renversé en 2017 après près de quarante ans de pouvoir, a laissé derrière lui une économie exsangue minée par le chômage, le manque d'argent liquide, d'essence et même d'électricité et d'eau.

10 Honduras : 3 920 articles publiés

2,8 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Près de 60% des 10 millions d'habitants du Honduras vivent sous le seuil de pauvreté. Le pays, l'un des plus violent d'Amérique centrale, est miné jusqu'au plus hautes sphères de l'Etat par le trafic de drogue et les Honduriens fuient le chômage et la violence des "maras", les gangs criminels qui terrorisent et rançonnent la population. Plus d'une douzaine de caravanes de milliers de migrants ont quitté le Honduras depuis octobre 2018 avec l'espoir d'atteindre les Etats-Unis.

* Décompte fait par l'ONG Care International (lien vers un document PDF en anglais), qui a analysé et comptabilisé les articles en ligne publiés entre janvier et fin septembre en arabe, anglais, allemand, français et espagnol pour les crises humanitaires liées à des conflits ou au changement climatique affectant plus d'un million de personnes.