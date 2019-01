Pour la population rurale de Madagascar, l'île aux orages, la foudre relève de la sorcellerie

Six personnes d'une même famille, dont un enfant de trois ans, ont été tuées par la foudre au cours du week-end des 26 et 27 janvier 2019 dans le centre de Madagascar. Surprises par la pluie, elles s’étaient mises à l’abri sous une chaumière. Un dramatique fait divers qui est, hélas, monnaie courante sur la Grande île. Au point que dans les contrées reculées, on parle de sorcellerie.

Eclairs en série le 25 décembre 2018 en Indonésie. (MOHD RASFAN / AFP)