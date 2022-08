Madagascar : un ex-colonel français condamné aux travaux forcés

Un ancien militaire français est emprisonné depuis plus d'un an à Madagascar. Philippe François a été condamné à dix ans de prison pour une supposée tentative de putsch. Le Quai d'Orsay se montre particulièrement discret sur cette affaire.

Philippe François, ancien colonel de l'armée française, a un passé glorieux. Mais aujourd'hui, l'homme qui est en prison à Madagascar depuis un an se voit confirmer sa peine : dix ans de travaux forcés. Sa fille vit un cauchemar depuis l'été dernier et l'arrestation de son père. Pour elle, il est innocent. Elle dénonce l'inaction des autorités françaises, qui affirment pourtant suivre le dossier.

Arrêté l'été dernier au moment de quitter le pays

"Niveau politique, strictement politique, par exemple, je n'ai jamais été reçue, ma famille ou moi, par le cabinet du ministre. Mon père, c'est quand même 25 ans de service. Il a été chef de corps d'un des régiments les plus décorés de France, il a la Légion d'honneur, la croix de guerre", déplore-t-elle. Reconverti dans le civil, dans le domaine de la sécurité, il part pour Madagascar en 2020 et s'associe à un Franco-malgache. Au moment de quitter le pays face à l'échec de ses affaires, il est arrêté à l'aéroport et placé en garde à vue, accusé d'avoir fomenté un putsch avec son associé.