Libye : obligées d'abandonner leurs foyers pour fuir la violence, des familles squattent des immeubles abandonnés à Tripoli

De nombreuses familles quittent leurs appartements situés au sud de la capitale libyenne et cherchent désespérément à se reloger.

Le 4 avril 2019, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays, lance une offensive sur Tripoli pour tenter de prendre le contrôle de la capitale, siège du Gouvernement d'union nationale (GNA). Depuis cette date, plus de 140 000 Libyens ont été obligés d'abandonner leurs domiciles pour échapper aux bombardements et aux combats qui ont éclaté dans la banlieue Sud de la capitale. Certains habitent maintenant des immeubles laissés à l'abandon.

8 photos de Mahmud Turkia illustrent ce propos