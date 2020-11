Libye : deux naufrages font près de 100 morts en un jour

Un premier naufrage a fait 74 morts au large des côtes libyennes avant un second, qui a entraîné la mort de 20 personnes, lors duquel seules trois femmes ont survécu.

Un naufrage au large des côtes libyennes a fait 20 morts, quelques heures après un autre ayant fait 74 morts, a rapporté dans la nuit de jeudi à vendredi 13 novembre Médecins sans frontières (MSF).

Les équipes de MSF dans la ville de Sorman (nord-est de la Libye) ont "assisté aujourd'hui trois femmes, seules survivantes d'un autre naufrage où 20 personnes se sont noyées", a indiqué l'ONG sur son compte Twitter. "Secourues par les pêcheurs locaux, elles étaient sous le choc et terrifiées, elles ont vu des êtres chers disparaître sous les vagues, mourir sous leurs yeux", selon MSF.

Peu avant, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé un bilan d'au moins 74 morts dans un naufrage au large de Khoms, ville côtière libyenne située à quelque 180 kilomètres à l'est de Sorman. Et 47 survivants ont été amenés à terre par les garde-côtes libyens et des pêcheurs.

Un naufrage au large des côtes libyennes a tragiquement fait plus de 70 victimes aujourd'hui.



L'OIM réaffirme que la #Libye n'est pas un port sûr pour le retour et demande avec insistance des mesures urgentes pour mettre fin à ce cycle d'exploitation https://t.co/48kqohp5XK pic.twitter.com/Gm8Yrts1Nj — OIM - ONU Migration (@ONUmigration) November 12, 2020

Depuis le début de l'année, plus de 11 000 personnes ont été renvoyées en Libye, "au risque de les exposer à des violations des droits de l'homme, à la détention, aux abus, au trafic [humain] et à l'exploitation", a dénoncé l'OIM.

La Libye reste un point de transit important

La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est déchiré entre deux autorités rivales : le Gouvernement d'union nationale (GNA), basé dans l'Ouest à Tripoli et reconnu par l'ONU, et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, homme fort de l'Est.

Malgré une insécurité persistante depuis 2011, ce pays d'Afrique du Nord reste un important point de transit pour les migrants – en grande partie africains –, qui cherchent à rejoindre l'Europe.