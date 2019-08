Libye : deux membres du personnel de l'ONU ont été tués dans un attentat à Benghazi

"Au moins huit autres" personnes, dont "un enfant", ont été blessées dans l'explosion suvenue "lors du passage d'un convoi du personnel de l'ONU en Libye", selon un responsable de la sécurité.

Deux membres du personnel de la mission de l'ONU en Libye ont été tués dans un attentat à la voiture piégée à Benghazi, samedi 10 août, a indiqué un responsable de la sécurité. "Au moins huit autres" personnes, dont "un enfant", ont été blessées dans l'explosion suvenue "lors du passage d'un convoi du personnel de l'ONU en Libye", a ajouté à l'AFP ce responsable, sous couvert d'anonymat. "Les victimes de l'attentat terroriste qui sont décédées (...) sont deux membres du personnel de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (Manul), un Libyen et un Fidjien", a-t-il précisé.

Selon cette source, "Ibrahim Bouchnaf, ministre de l'Intérieur [du gouvernement parallèle basé dans l'est] et le chef de la Sécurité de Benghazi, le général Adel Abdel Aziz, se sont rendus sur le champ sur le lieu de l'attentat pour inspecter les mesures de sécurité" mises en place. Un gouvernement parallèle est installé dans l'est de la Libye et soutient le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de la région, qui a lancé une offensive le 4 avril avec son autoproclamée Armée nationale libyenne (ANL) pour tenter de s'emparer de la capitale Tripoli (ouest). Cette attaque survient moins d'un mois après qu'un attentat similaire a visé les obsèques d'un ancien officier des forces spéciales libyennes à Benghazi, tuant une personne et en blessant huit autres.