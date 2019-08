Italie : les migrants de l' "Open Arms" ont débarqué à Lampedusa

Un à un, les 87 migrants encore présents sur l'Open Arms débarquent en terre italienne. Dans la nuit du mardi 20 août, le bateau de l'ONG est entré dans le port de Lampedusa (Italie), acclamé par des militants et des secouristes venus les accueillir sur le quai. Matteo Salvini, qui leur interdisait l'accès au port, a dû capituler. Et le ministre de l'Intérieur italien ne décolère pas : "Si quelqu'un pense qu'à cause de ce désagrément, je vais rouvrir les portes, c'est non".

La situation à bord était intenable

C'est la justice italienne qui a désavoué le ministre de l'Intérieur et a ordonné le débarquement du bateau en Italie. Après 19 jours en mer, la situation à bord était devenue incontrôlable. Une quinzaine de migrants s'étaient jetés dans l'eau pour rallier l'île à la nage, certains sans gilets de sauvetage. Les 147 migrants en provenance de Libye seront pris en charge par six pays européens, dont la France.

