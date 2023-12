Liberia : l'explosion d'un camion-citerne fait au moins 40 morts et des dizaines de blessés

Plus de 40 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'explosion d'un camion-citerne dans le centre du Liberia, a annoncé un haut responsable médical jeudi 28 décembre. Les autorités cherchent à "établir le nombre de personnes disparues" depuis la catastrophe survenue mardi à Totota, à 130 km au nord-est de Monrovia, la capitale du pays. Le bilan est difficile à établir avec précision, en raison de l'état de combustion d'un grand nombre de corps. Selon un responsable de la police, l'explosion s'est produite alors que des riverains avaient afflué autour d'un camion accidenté, tombé dans un fossé, pour tenter de récupérer de l'essence.

Des riverains gravement brûlés

Le président George Weah a exprimé jeudi "sa profonde compassion" aux familles des victimes. "Le président Weah a déclaré que les images de la tragédie étaient profondément troublantes et a appelé à venir en aide aux familles touchées, tandis que la Croix-Rouge nationale du Liberia et d'autres institutions gouvernementales concernées participent aux efforts de guérison et de traitement", affirme un communiqué de la présidence envoyé à l'AFP. Selon ce document, le président a déclaré que les autorités sanitaires bénéficiaient de son soutien total pour renforcer les effectifs et l'équipement si nécessaire dans leur tentative de sauver des vies.