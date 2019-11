Kenya : les secrets de la Mecque des marathoniens

Ils ont parcouru plus de 6 000 km avant de rejoindre Iten, au Kenya. Cette petite ville est particulièrement connue pour ses champions, ses médaillés par dizaines aux Jeux olympiques et aux championnats du monde. Dès 6h30, les stagiaires belges et français sortent pour leur premier entrainement de la journée. Sur leur route, ils vont croiser plusieurs groupes de coureurs, une situation unique au monde. Inutile, pour ces sportifs pourtant confirmés, de suivre la cadence des Kényans.

"Il y a moins d'oxygène et ça nous aide à être plus endurants"

"En une journée, je cours 30 kilomètres environ", confie un habitant d'Iten. "Vous savez ici on est en altitude, le matin on est même dans les nuages, il y a moins d'oxygène et ça nous aide à être plus endurants quand on court", poursuit-il. Pendant plusieurs semaines, les stagiaires ont eu le privilège de côtoyer, pendant quelques foulées seulement, les plus grands champions.

