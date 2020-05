Au Kenya, une coiffure "coronavirus" comme un pied de nez à la pandémie

Quand le Bantu Knots, une coiffure africaine traditionnelle, change opportunément de nom.

Des coiffeurs kenyans ont relancé une coiffure traditionnelle africaine en la rebaptisant "coronavirus". Une façon comme une autre d’attirer la clientèle en période de crise.

Le look Corona

À Kibera, le plus grand bidonville au cœur de Nairobi, la capitale kenyane, des coiffeurs proposent à leurs clientes le style "coronavirus". Ce n’est ni plus ni moins que le Bantu Knots (les nœuds Bantous), une coiffure traditionnelle des peuples bantous. Les cheveux sont partagés en plusieurs parties avant d'être torsadés et enroulés sur eux-mêmes de sorte à former plusieurs petits choux en pointe.

Au final, on obtient une tête bien ronde avec des piques qu’on pourrait comparer, aujourd’hui, à la représentation du virus le plus célèbre au monde. Une coiffure rapide et abordable.

C'est simple et très bon marché pour tout le mondeDiana Andayi, coiffeuse au KenyaReuters

Le look Rihanna

Le prix de la coiffure, fixé à moins de 1 dollar au lieu de 2 ou 3 habituellement, tient compte de la crise au Kenya, où la pandémie a frappé de plein fouet l’économie en général, et les travailleurs informels en particulier qui se sont retrouvés privés de revenus. Même si les coiffeurs n’ont pas vraiment arrêté de travailler dans les bidonvilles, leurs revenus ont chuté ces derniers jours. En proposant une coiffure renommée "corona", ils tentent d’attirer les clients et de faire un pied de nez au virus.

Bien avant le Covid-19, de nombreuses célébrités, comme Rihanna, Lupita Nyong'o ou Solange Knowles, avaient déjà adopté le Bantu Knots qui sublime leur beauté.

Entre coiffure Corona ou coiffure Rihanna, à vous de voir, d’autant plus que le virus, on en a par-dessus la tête.