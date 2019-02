Afrique : les premières photos d'une panthère noire depuis 110 ans

De manière inédite depuis 1909, une panthère noire a pu être photographiée et sa présence confirmée sur le continent africain, grâce à un système d'appareils avec capteurs mis en place par des chercheurs du zoo de San Diego, dans le centre du Kenya, et grâce au travail du photographe britannique indépendant Will Burrard-Lucas.

Les chercheurs ont étudié les léopards dans la réserve kényane Loisaba Wildlife. "Nous sommes très enthousiastes d'apprendre que ces appareils photo 'pièges' ont pu prendre de rares images de léopards mélaniques, plus connus sous le nom de panthères noires", a indiqué la réserve sur son site internet. Le mélanisme est une mutation génétique comparable à l'albinisme, qui apporte un surplus de pigments et rend noire la peau ou la fourrure d'un animal. Pour Will Burrard-Lucas, photographe animalier âgé de 35 ans, l'aventure commence fin 2017. Il entend parler de la présence de la panthère noire au nord de Nairobi, au Kenya. Sans tarder, le passionné de faune sauvage se rend sur place avec ses appareils photo et caméras à déclenchement automatique. Entre février et avril 2018, en divers endroits de la réserve naturelle, le jeune homme immortalise une panthère femelle noire, comme il le raconte sur son blog.

1 | 6 Dans la nuit noire de la savane africaine, une rare panthère noire à la recherche de pitance se fait photographier par un appareil, appelé " Camtraptions Camera Trap", équipé de détecteurs de mouvements. La qualité remarquable du système permet de distinguer les contours sombres du fauve malgré l'obscurité. CATERS/SIPA / CATERS NEWS AGENCY

2 | 6 Aux côtés de la femelle léopard noire, se tient un léopard mâle "classique". Sans doute, un couple mixte. WILL BURRAD-LUCAS/CATER/SIPA

3 | 6 La panthère, ou léopard, atteinte de mélanisme, a subi une mutation génétique comparable à l'albinisme, qui apporte un surplus de pigments et rend la peau ou la fourrure d'un animal noire. WILL BURRAD-LUCAS/CATER/SIPA

4 | 6 La présence de léopards noirs est bien documentée pour la région de l'Asie du Sud-Est, mais il y a peu d'éléments sur sa présence en Afrique. Selon le chercheur Nicholas Pilfold, 11% des léopards sont noirs. WILL BURRAD-LUCAS/CATER/SIPA

5 | 6 Ça marche aussi pour les humains. Le photographe Will Burrard-Lucas se fait saisir par son propre appareil photo avec capteur de mouvements. WILL BURRAD-LUCAS/CATER/SIPA