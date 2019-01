Ghana : le journaliste d'investigation Ahmed Husein tué de plusieurs balles

Ahmed Husein faisait partie de l'équipe de reporters infiltrés dirigée par le célèbre journaliste Anas Aremeyaw Anas, qui a fait éclater en 2018 un vaste scandale de corruption et de matchs truqués, conduisant à de lourdes sanctions des instances internationales.

Un officier de police a expliqué à l'AFP sous couvert d'anonymat que le journaliste qui se trouvait dans sa voiture avait reçu des balles à la poitrine et au cou, tirées par des hommes qui n'ont pas encore été identifiés.

Le journaliste assassiné avait récemment déposé plainte après qu'un député du parti au pouvoir eut diffusé sa photo à la télévision nationale, promettant une récompense à qui le passerait à tabac.

Sad news, but we shall not be silenced. Rest in peace, Ahmed. #JournalismIsNotACrime #SayNoToCorruption pic.twitter.com/Gk2Jdgo6Sn

Anas Aremeyaw Anas a réagi dès le 17 janvier sur le réseau social Twitter : "Triste nouvelle, mais nous ne serons pas réduits au silence. Repose en paix, Ahmed". La Commission nationale des médias a condamné cet acte et appelé la police à mener une enquête approfondie. "Il est dans l'intérêt de la nation d'arrêter les auteurs de ce crime", a déclaré son président, Yaw Boadu Ayeboafo.

De nombreux journalistes ghanéens ont également condamné sur les réseaux sociaux l'assassinat du journaliste de 34 ans, qui a joué un rôle clé dans la récente enquête d'Anas Aremeyaw Anas.

Ghanian Undercover journalist Ahmed Husein who exposed corruption in African football shot dead in Accra. He was part of a team led by award-winning journalist Anas Aremeyaw Anas undercover investigation led to the banning of some football referees and officials.@FIFAcom