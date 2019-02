Ghana : des pneus transformés en meubles

Difficile d'imaginer que cette table basse est en partie faite de déchets...

Pourtant c'est bien dans ce dépotoir d'Accra au Ghana que cet artisan se procure sa matière première : des pneus usagés.

Jeffrey Yebohah les tranforme ensuite à l'aide de cordes, de tissus et de verre en table ou en fauteuils.



"J'aime mon travail, j'aime ce que je fais, c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Cela me donne le sentiment d'appartenir à une communauté qui trouve des solutions(...) j'empêche les pneus de voiture de brûler ou de générer des moustiques.", explique t-il.

Jeffrey a ouvert son magasin il y a cinq ans et il emploie désormais deux personnes.

Ses meubles coûtent de 25 à 220 euros.



"Ce qui me plaît le plus, c'est que c'est fabriqué au Ghana et je veux l'acheter pour promouvoir nos produits", affirme une cliente.

Avec ces créations Jeffrey espère aussi sensibiliser les ghanéens aux questions du recyclage et de la gestion des déchets.