Accusé de "racisme" envers les Africains noirs, Gandhi perd sa statue au Ghana

Il ne reste plus qu’un socle vide. La statue de Gandhi, offerte en 2016 par l’ancien président indien Pranab Mukherjee, a été démontée par des enseignants et des étudiants de l’université qui réclamaient depuis deux ans son retrait. Pour eux, l’icône mondiale de la non-violence ne mérite pas un tel honneur.

The University of Ghana has finally taken down the statue of India’s independence leader, Mahatma Ghandi, erected at the recreational quadrangle of the university.https://t.co/nm7DJM4bxO