Affaire des "biens mal acquis" gabonais : cinq nouveaux enfants d'Omar Bongo mis en examen en France

Cinq nouveaux enfants de l'ancien président gabonais Omar Bongo ont été mis en examen en France aux mois de juin et juillet dans le cadre de l'affaire des "biens mal acquis" gabonais, indique le parquet national financier à franceinfo, vendredi 29 juillet, confirmant une information d'Africa Intelligence. Quatre de ces cinq nouvelles mises en examen visent Pascaline Bongo, ancienne directrice du cabinet de son père, Omar Denis Junior Bongo – qui est aussi le petit-fils du président congolais Sassou-Nguesso – Jeanne Matoua et Joseph Matoua. Ils sont poursuivis pour recel de détournement de fonds publics, corruption active et passive, blanchiment et abus de biens sociaux.

Cela porte à neuf le nombre d'enfants d'Omar Bongo poursuivis dans cette information judiciaire. Entre mars et avril, Grâce, Betty, Arthur et Hermine Bongo ont été mis en examen dans cette même affaire.

Un patrimoine d'origine frauduleuse selon la justice

Ils sont soupçonnés par la justice d'avoir bénéficié du patrimoine financier assemblé par Omar Bongo, président du Gabon de 1967 jusqu'à sa mort, en 2009. Un patrimoine acquis "frauduleusement" selon un arrêt de la Cour d'appel de Paris datant du mois de février. Cette "fortune immense" provient selon cet arrêt "de l'argent issu de détournements de fonds publics et des sommes considérables provenant du délit de corruption des sociétés pétrolières", notamment Elf Aquitaine aujourd'hui TotalEnergies.

Cette affaire a été déclenchée après la plainte d'une ONG en 2007. Outre ces neuf enfants d'Omar Bongo, 14 autres personnes physiques sont poursuivies, dont des membres de la famille de Denis Sassou Nguesso, président de la république du Congo ainsi que la BNP Paribas.

Ce patrimoine qui aurait été acquis de manière frauduleuse est évalué à au moins 85 millions d'euros par la justice. Les quatre premiers enfants mis en examen ont tous nié avoir eu connaissance du caractère frauduleux de ce patrimoine.