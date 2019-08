Les photographes Pascal Maitre, Frédéric Noy et Brent Stirton racontent l'Afrique à Visa pour l'image

Du 31 août au 15 septembre 2019 a lieu la 31e édition du célèbre festival international du photojournalisme de Perpignan. L'Afrique y est présentée à travers plusieurs reportages.

Pascal Maitre a réalisé un reportage (publié par National Geographic) au Niger "Sahel en danger - Une bombe à retardement". Depuis la chute de Kadhafi en 2011, des vagues de migrants ouest-africains ont déferlé sur le pays où se développent criminalité, trafic d'êtres humains et terrorisme.

De son côté, Frédéric Noy s’est intéressé à la plus vaste zone de pêche en eau douce de la planète. Les 68 800 km2 du lac Victoria, à la fois pôle écologique, moteur économique, réservoir naturel pour 30 à 50 millions de riverains tanzaniens, ougandais et kényans, sont à l'agonie. "D’ici cinquante ans, si rien de radical n’est fait, le lac Victoria sera mort à cause de ce que nous y déversons", met en garde Peter Anyang' Nyong'o, gouverneur du comté kényan de Kisumu.

Quand à Brent Stirton, il a plongé dans le quotidien des femmes rangers au Zimbabwe qui luttent contre le braconnage et la défense de l'environnement. Chaque jour, elles risquent leurs vies pour de maigres salaires.