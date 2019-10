Leonidas Nzigiyimpa, défenseur des forêts au Burundi et lauréat d'un prix international

L'érosion et les pratiques agricoles de ces dernières années ont clairsemé les forêts et dégradé les sols au Burundi, petit pays d'Afrique de l'Est.

L'activiste burundais Leonidas Nzigiyimpa reçoit le Prix Wangari Maathai "Défense des forêts" à Curitiba, au Brésil en marge du Congrès mondial de l'Union des instituts des recherches forestières (IUFRO). (@FAO/Morné BoojiLiewis)