Le zoo de Zurich primé pour son aide au parc naturel de Masoala à Madagascar

La presqu'île de Masoala abrite de nombreuses espèces uniques, comme le vari roux, un lémurien.

Le zoo de la ville suisse Zurich a été primé par l’Association mondiale des zoos et aquariums (Waza) pour son engagement depuis 1995 en faveur de la presqu'île de Masoala, qui abrite une forêt pluviale, à Madagascar.

Le parc national de Masoala est situé au nord-est de Madagascar et est limité à l'Ouest par la Baie d'Antongil et à l'Est par l'océan Indien. Le parc est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Il recèle 50% des faunes et flores de Madagascar. Il abrite notamment des palmiers très rares et endémiques de la région, des Nepenthes masoalensis (plantes carnivores) et des makis vari roux. Sans oublier le récif corallien, habitat des tortues marines.

"Le parc zurichois verse au moins 125 000 dollars par an pour soutenir le parc national de Masoala, la plus grande aire protégée de Madagascar avec 2 300 kilomètres carrés de forêt tropicale humide", explique le journal romand Le Matin.

"Le Zoo de Zurich soutient des projets dans les communautés environnantes, le boisement (y compris les pépinières), l'agriculture durable (projets de riziculture et de cacao), l'eau, l'assainissement et l'éducation des enfants", explique le site zoonaute, spécialisé sur l'actualité des parcs zoologiques.