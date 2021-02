Le Kenya lutte contre la deuxième vague d’invasion de criquets pèlerins

Des millions d’insectes ont de nouveau déferlé sur le pays. Si aujourd’hui il est mieux préparé à la riposte qu’en 2019-2020, le danger n’est pas totalement écarté.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime que la situation actuelle au Kenya est mieux contrôlée qu’en 2019-2020, lors d’une précédente invasion de criquets. Si la crise alimentaire et une catastrophe majeure ont pu être évitées, la menace est encore importante aujourd’hui pour les agriculteurs. Et des millions d'habitants restent confrontés à l'insécurité alimentaire. Sociétés privées, acteurs locaux et l’ONU renforcent les moyens pour lutter contre cette invasion.

12 photos de Baz Ratner et Luis Tato datées de juin 2020 à février 2021 illustrent ce propos.