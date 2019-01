L'Egypte mise sur le soleil

Le soleil. Une ressource naturelle dont l'Egypte n'est pas à court.

Dans le village de Bani Mahdy, les habitants ont décidé d'en faire bon usage :

sur leur toit, ils ont installé des systèmes de chauffage à énergie solaire.

Abo Medhat, villageois:

"Cela fait quatre ou cinq ans que je possède ce chauffage solaire. Il présente de nombreux avantages et aucun inconvénient.

De plus, il est sans danger pour la famille et la maison. Il repose sur l'énergie solaire et la température de ce chauffe-eau est très élevée en été".

Une alternative au gaz devenu de plus en plus cher ici en Egypte et surtout de plus en plus rare dans ces villages.

Wagdy Nagueb, ouvrier du village:

"Ces systèmes permettent d'économiser beaucoup d'énergie.

L'été, nous pouvons avoir de l'eau chaude 24h / 24 grâce aux panneaux solaires !"

Cet investissement a séduit la plupart des villageois à Bany Mahdy.

Près de 140 maisons sont équipées de cette technologie solaire.