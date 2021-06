Et si la terre rouge remplaçait le béton gris au Sénégal ?

Les techniques anciennes de construction à base de briques en terre crue retrouvent une nouvelle jeunesse dans le pays

Aujourd’hui, plus de la moitié de la population sénégalaise est citadine. L’urbanisation galopante du pays, et de Dakar en particulier, oblige le gouvernement à multiplier les efforts pour répondre aux demandes d’infrastructures et de logements. La plupart des bâtiments sont réalisés en béton, un matériau peu onéreux mais mal adapté au pays. Une nouvelle génération d’architectes et d’entrepreneurs se tourne vers la terre crue et voudrait inciter l’Etat à faire de même.

16 photos de Zohra Bensemra qui s’est rendue dans une usine de briques et sur le chantier d’une éco-maison à Dakar illustrent ce propos.