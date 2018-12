Contre le braconnage, les éléphants ont-ils inventé la défense génétique ?

De plus en plus d’éléphants naîtraient sans leurs défenses aujourd’hui en Afrique. Il s’agirait, selon certains chercheurs, d’une évolution génétique destinée à protéger l’espèce contre le braconnage dont elle est victime à cause de la valeur de l’ivoire.

Eléphants dans le parc national de Murchison Falls, en Ouganda. (DAVID FETTES / CULTURA CREATIVE /AFP)