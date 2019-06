Cinq rhinocéros noirs d'un zoo tchèque réinstallés au Rwanda

Cinq rhinocéros noirs, une sous-espèce en danger critique, ont été réinstallés avec succès le 25 juin 2019 dans le parc national de l'Akagera, au Rwanda, après un long voyage en provenance d'un zoo de la République tchèque.

C'est la deuxième fois que des rhinocéros sont transférés au Rwanda. En 2017, l'Afrique du Sud avait offert à Kigali 17 rhinocéros noirs, un don qui avait permis de réintroduire ces animaux disparus depuis plus d'une décennie au Rwanda à cause d'un braconnage intensif.

Cette population initiale de rhinocéros noirs a atteint 20 individus dans ce parc, situé dans l'est du pays et considéré comme un excellent habitat pour ces animaux.

Les rhinocéros avaient commencé leur voyage le 23 juin, après des mois de préparation au Safari Park Dvur Králové, en République tchèque.

Les deux mâles et les trois femelles, nécessaires à l'élargissement du patrimoine génétique dans le parc, vivront dans des espaces fermés, afin de favoriser leur adaptation et leur taux de survie.

Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), il reste environ 5 000 rhinocéros noirs à l'état sauvage, ce qui les place parmi les animaux les plus menacés du monde.

Un conteneur transportant l'un des cinq rhinocéros noirs, le 24 juin 2019. (STRINGER / AFP)

Le Rwanda a aussi réintroduit des lions d'Afrique du Sud en 2015, alors qu'ils avaient disparu du pays depuis une quinzaine d'années.

"Grâce à une décennie seulement d'un management marqué par une meilleure application des lois et des initiatives fortes des communautés et en matière économique, le braconnage a été pratiquement éliminé. Des espèces clés, dont les lions et les rhinos, sont revenues, l'accent a été mis sur un soutien important à la préservation et le tourisme est dynamique, conduisant l'Akagera à être autofinancé à 80%", a souligné dans un communiqué l'organisation African Parks qui a assisté à l'installation des rhinocéros.

The five black rhinos from Europe are adjusting well to their new home in @AkageraPark. They are being cared for by a full-time dedicated team to ensure their well being after their 6,000 km journey from the Czech Republic. #RhinostoRwanda Learn more https://t.co/9HSCJ8xMqr pic.twitter.com/WYStE16NRY