"Tout le monde se réveille à cause de la chaleur" : en Egypte, les coupures de courant régulières mettent à l’arrêt les climatiseurs

Surchargée, les centrales électriques ne peuvent plus fournir assez d’énergie pour répondre aux besoins des habitants. La situation dure depuis plus d’un mois et exaspère les Egyptiens.

Un quartier du Caire, en Egypte, le 24 juin 2023. (KHALED DESOUKI / AFP)

Au volant de son taxi, dans les rues du Caire, en Egypte, Armand travaille désormais de nuit. Il évite les heures les plus chaudes, car s'il restait chez lui, il serait de toute façon réveillé en pleine nuit. "L'électricité se coupe quand nous dormons, peste-t-il. Tout le monde se réveille à cause de la chaleur ! Il faut que nous sortions dans la rue pour trouver un peu d'air frais et respirer..." En effet, les coupures de courant sont quasi quotidiennes, et mettent à l’arrêt les précieux climatiseurs pendant une heure, parfois deux. La faute, disent les autorités, à une surcharge des centrales électriques qui ne parviennent pas à fournir suffisamment d’énergie pour répondre à la demande des cent millions d’habitants, alors que la demande est en hausse face à la vague de chaleur. Les commerces lourdement impactés Il ne se souvient pas d'une telle situation ces dix dernières années. "La dernière fois, c'était pendant la révolution de 2011, puis quand les Frères musulmans dirigeaient le pays : cela coupait constamment..." Des coupures qui pèsent lourdement sur les finances du petit restaurant de Yassine. "Nous avons une salle et quand l'électricité se coupe, il fait extrêmement chaud. Les clients sont poussés à partir et on ne sait pas quoi leur dire. Personne n'y comprend rien." Yassine à franceinfo Impossible de conserver correctement une partie de la marchandise puisque les frigos sont à l'arrêt régulièrement : "Nous perdons des matières premières qui nous coûtent déjà quatre ou cinq fois plus cher à cause de la crise économique, nous sommes totalement abandonnés...", soupire-t-il. Il redoute de devoir fermer si la situation se prolonge. Selon les autorités, les coupures pourraient se poursuivre jusqu'à mi-septembre.