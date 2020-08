Les pyramides sont bien l'œuvre des Egyptiens, pas celle des aliens, Mr Musk !

"Les pyramides ont été construites par les Egyptiens". La mise au point a été faite par le célèbre archéologue égyptien Zahi Hawass, après celle plus officielle de la ministre égyptienne de la Coopération internationale, Rania al-Mashat, rapporte le journal égyptien Al Arham.

Les autorités égyptiennes sont montées au créneau au lendemain d'une série de tweets publiés le vendredi 31 juillet 2020 par Elon Musk, l'homme d'affaires américain d'origine sud-africaine. Il y prétend que les pyramides sont l'œuvre des aliens et que le pharaon Ramsès II en était un lui-même.

"Je suis votre travail avec beaucoup d'admiration. Je vous invite vous et Space X à explorer les textes sur la façon dont les pyramides ont été construites et également à visiter les tombes de (leurs) bâtisseurs. M. Musk, nous vous attendons", lui a répondu la ministre Rania al-Mashat.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you . @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4