Interrompues par le coronavirus, les courses de chameaux ont repris dans le Sinaï

Plus de 100 000 infections au virus, dont près de 5 650 décès, ont été détectées en Egypte. Si le Sinaï a été épargné par le Covid-19, les courses traditionnelles de chameaux ont dû cependant s’arrêter.

Les Bédouins ont de nouveau eu le droit d'organiser des courses de chameaux dans le désert du Sinaï Après plus de six mois d’interruption. Ce sport est très prisé dans de nombreux pays arabes, en particulier dans le Golfe, et chez les Bédouins d'Egypte.

Au pied de l’immense plateau de Tih, des centaines de d'hommes et de bêtes se sont retrouvés pour un premier entraînement avant "la course internationale qui devrait avoir lieu en octobre à Charm el-Cheikh", explique à l’AFP le président du club de chameaux de Nuweiba, une ville côtière du sud-est du Sinaï.

Le photographe Khaled Desouki a suivi cet événement.