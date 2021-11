"Forever is Now", première exposition d’art contemporain au pied des pyramides d’Egypte

L’exposition, qui illustre "l’union de l’art, de l’histoire et du patrimoine", a été organisée par la société privée Art d’Egypte, en partenariat avec le gouvernement et l’Unesco.

Forever is Now, première exposition d’art contemporain présentée sur le plateau de Gizeh, riche d’un patrimoine vieux de 4500 ans, est visible jusqu’au au 7 novembre 2021. Sculptures figuratives et formes géométriques monumentales, œuvres de dix artistes locaux et internationaux s’harmonisent ici parfaitement avec les monuments antiques, la lumière et le désert.