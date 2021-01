Egypte : un temple funéraire vieux de plus de 2 500 ans découvert dans la nécropole de Saqqara

De nouveaux trésors archéologiques, dont un temple funéraire vieux de plus de 2 500 ans, ont été découverts dans la nécropole de Saqqara, située au sud du Caire, ont annoncé les autorités égyptiennes samedi 16 janvier. Selon le ministère du Tourisme et des Antiquités, ces "découvertes majeures" ont été réalisées par une équipe menée par le célèbre égyptologue Zahi Hawass. Elles comprennent également plus de cinquante sarcophages en bois datant du Nouvel Empire (XVIe-XIe siècle avant Jésus-Christ), retrouvés dans 52 puits funéraires de dix à douze mètres de profondeur.

Ces artéfacts ont été trouvés près de la pyramide du roi Téti, premier pharaon de la VIe dynastie de l'Ancien Empire. "Le temple funéraire de la reine Naert, épouse du roi", ainsi que trois entrepôts en briques ont été découverts, a ajouté Zahi Hawass, cité dans le communiqué. Le site de Saqqara, où se trouvent une dizaine de pyramides, des monastères anciens ou encore des sites de sépulture pour animaux, est une vaste nécropole de l'ancienne capitale égyptienne Memphis, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Selon Zahi Hawass, cette découverte pourrait apporter des informations supplémentaires sur l'histoire de la nécropole durant le Nouvel Empire.

Les fouilles se poursuivent à Saqqara

L'Egypte a annoncé en novembre la plus importante découverte de l'année 2020 : plus de 100 sarcophages intacts. Les cercueils scellés en bois, dévoilés en même temps que des statues de divinités, datent de plus de 2 500 ans et sont ceux de hauts responsables de la Basse époque et de l'époque ptolémaïque de l'Egypte ancienne. Le ministre du Tourisme et des Antiquités Khaled al-Anani avait déclaré à l'époque que "Saqqara n'avait pas encore révélé" tous ses secrets.

Le Caire compte sur ces découvertes archéologiques pour stimuler le tourisme, un secteur qui a connu de nombreuses difficultés de la révolution de 2011 à la pandémie de coronavirus. De nombreuses fouilles ont été réalisées ces dernières années dans la nécropole, où les archéologues espèrent notamment trouver un ancien atelier de fabrication de sarcophages en bois pour momies. Les autorités prévoient par ailleurs inaugurer en 2021 le "Grand musée égyptien" sur le plateau de Gizeh, près du Caire, où se trouvent les célèbres grandes pyramides et le Sphinx.