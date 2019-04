Égypte : les pharaons font recette

Une nouvelle tombe dévoilée devant quelques touristes. À l'intérieur, des peintures particulièrement bien conservées et des momies de 2 000 ans. C'est le responsable des antiquités d'Égypte en personne qui se déplace pour révéler cette merveille au monde. Mostafa Waziri, c'est le visage des découvertes de l'Égypte antique. Et depuis quelques mois, on le voit de plus en plus souvent. Dimanche 7 avril, un sarcophage vieux de 3 000 ans sera d'ailleurs ouvert pour la première fois de l'histoire, en direct à la télévision.

Attirer les touristes

Entretenir la légende du pharaon pour attirer de nouveaux visiteurs, l'enjeu est crucial. Car depuis la révolution de 2011 et les attentats, l'Égypte a connu une période où les touristes ont totalement déserté le pays. Autre enjeu : les autorités doivent notamment financer le gigantesque chantier du futur musée du Caire, au pied des pyramides. Un projet estimé à 900 millions d'euros.

Le JT

Les autres sujets du JT