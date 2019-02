Égypte : des dizaines de momies découvertes

Enroulés dans des bandelettes brunes, leurs visages ont traversé plus de deux millénaires. Les archéologues égyptiens ont trouvé, dans un tombeau, plus de 40 corps embaumés, bien conservés. Ces momies auraient vécu à l'époque des derniers pharaons d'Égypte, dont la célèbre Cléopâtre. Il s'agirait d'enfants, d'adultes et d'animaux, surtout des chiens. Ces chambres funéraires sont enfouies à neuf mètres de profondeur, sous le sable du site archéologique de Tounah el-Gebel.

Famille bourgeoise

Une partie des corps momifiés repose dans des cercueils de calcaire ou d'argile, d'autres sont posés à même le sol. Leur identité demeure un mystère, mais, selon les experts, cette famille appartenait à la petite bourgeoisie. Des tessons de poteries et des fragments de papyrus ont aussi été retrouvés. Ils sont désormais exposés à la surface, devant des visiteurs impatients de découvrir les prochains secrets que renferment ces catacombes.

