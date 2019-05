Egypte : au moins 17 blessés dans l'explosion d'un car de touristes près du Caire

Un engin visant un autocar de touristes a explosé, dimanche 19 mai à proximité du Grand Musée égyptien, près du site des pyramides de Gizeh, à quelques kilomètres du Caire (Egypte). Selon les services de sécurité et des sources médicales, l'explosion a fait au moins 17 blessés, la plupart étant des touristes étrangers. Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent un autocar endommagé et ce qui semble être des touristes blessés.

#Egypt first photos of the explosion targeted a tour bus travelling near the grand #egyptian museum in #Giza where at least 16 people have been injured pic.twitter.com/pgH80oh4gY