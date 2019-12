Egypte : au Caire, la mémoire vive de l'écrivain Naguib Mahfouz

Nouveau musée, écrits inédits : 13 ans après la mort de Naguib Mahfouz, l'Egypte cultive la mémoire du "père du roman arabe moderne".

Une mosaïque représentant l'écrivain aux lunettes noires côtoie la foule d'un marché du Caire historique, le quartier d'enfance du Prix Nobel de littérature 1988. S'y croisent des enfants à vélo, des serveurs portant des plateaux de boissons chaudes et des ménagères marchandant avec les vendeurs.

Une scène semblant sortie d'un roman de ce monstre sacré de la littérature, dont les descriptions de la vie cairote, truffées de satire politique et de personnages truculents, constituent, aujourd'hui encore, une source d'inspiration.

"Essentiel dans le développement de la fiction égyptienne"

Outre des portraits de l'écrivain, Le Caire abrite désormais un nouveau musée en son honneur, inauguré en juillet 2019 par le ministère de la Culture. Ses affaires personnelles, dont son bureau en acajou, ses récompenses et même son dernier paquet de cigarettes, sont exposées dans une maison ottomane restaurée datant de 1774, située dans la partie ancienne du Caire.

Costume, chapeau et chaussures de Naguib Mahfouz exposés dans une vitrine de son musée dans le quartier d'Al-Azhar au cœur de la capitale égyptienne, le 7 novembre 2019. (KHALED DESOUKI / AFP)

Un hommage mérité, selon Roger Allen, professeur à la Penn University (Etats-Unis) et l'un des traducteurs de Mahfouz, pour qui ce dernier a été essentiel "dans le développement de la fiction égyptienne". "Il a suivi de nombreuses pistes au cours de sa carrière", dit l'universitaire à l'AFP, précisant que ses écrits ont touché à "l'Egypte antique, au soufisme, à la politique".

Sa popularité est telle que début novembre 2019, l'écrivain égyptien Ahmed Mourad a dû affronter une vague de protestations pour avoir affirmé que le travail de Naguib Mahfouz avait besoin d'être adapté pour répondre aux critères littéraires contemporains.

Des écrits inédits, publiés en 2018 en arabe par Mohammed Shoair, journaliste au magazine littéraire Akhbar Al Adab, étaient venus raviver l'aura de l'écrivain. En juillet, cette œuvre posthume a été traduite en anglais par M. Allen sous le titre The Quarter (Le quartier). Selon le traducteur, ces textes "reflètent ce à quoi ressemble un quartier du Caire", l'un des thèmes de prédilection de l'auteur.

Sa fille Oum Kalthoum se souvient de l'attachement viscéral de l'écrivain à la ville d'environ 20 millions d'habitants et à son énergie chaotique. C'est elle qui s'était rendue en Suède en 1988 pour recevoir le prix Nobel de son père, incapable de voyager en raison de sa vue détériorée. Le prix récompensait l'ensemble de son œuvre, soit une cinquantaine de romans et recueils de nouvelles.

L'écrivain égyptien, Naguib Mahfouz, à son domicile au Caire le 19 octobre 1988, quelques jours après l'annonce de l'attribution du prix Nobel de littérature. (PETER OFTEDAL / SCANPIX SWEDEN)

"Il écrivait sur le Caire avec un vrai amour. Il a décrit (la ville) dans les moindres détails. Même quand il la critiquait, c'était avec amour", explique Oum Kalthoum à l'AFP.

Poignardé au cou par des islamistes

Une liberté de ton qui a bien failli lui coûter la vie. Car outre ses chroniques sur les bas-fonds du Caire, Mahfouz n'hésitait pas à briser certains tabous religieux. En 1994, alors qu'il sortait de chez lui, il a été poignardé dans le cou par des islamistes.

Chaque jour, Naguib Mahfouz marchait le long du Nil pour se rendre dans un de ses cafés préférés près de la place Tahrir, qui devait devenir l'épicentre de la révolte populaire de 2011. "Je me souviens que parfois nous allions à Al-Hussein (au cœur du Caire islamique) et nous nous asseyions dans le café qui portait son nom", dit sa fille. "Il m'a montré le 'Passage des Miracles'", se souvient-elle, en référence à l'un des romans les plus lus de l'auteur, qui a notamment été adapté au cinéma. Ce roman décrit le huis-clos d'une ruelle d'un quartier populaire du Caire pendant la Seconde guerre mondiale. Ce quartier historique, entouré d'un mur du Xe siècle, est un dédale qui renferme des milliers de recoins propices à l'imagination.

Selon Oum Kalthoum, l'écrivain, né en 1911, y évoquait ses "souvenirs d'écolier".

Ecrire le retour à l'enfance

Un avis partagé par le journaliste Mohammed Shoair, selon qui "l'idée principale derrière son travail depuis les années 1980 était de retourner à son enfance". Selon Roger Allen, "peu avant de remporter le prix Nobel, il a perdu la vue, il a été presque coupé de la réalité. Donc écrire est devenu pour lui comme une obsession".

Depuis sa disparition, des auteurs contemporains ont repris le flambeau du roman arabe moderne. Ainsi, l'Egyptien Alaa Al Aswany, l'Irakien Ahmed Saadawi et l'Algérien Ahlam Mosteghanemi ont eux aussi trouvé un public international.