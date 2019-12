Désintox. Attention aux faux sous-titres sur les vidéos en ligne

On voit sur cette vidéo un homme s’exprimant en arabe sur un plateau de télévision dont les sous-titres en français lui font dire : « Ça fait 1400 ans que l’on ment aux musulmans dans un livre de propagande », sous-entendu le Coran… En quelques jours, la vidéo a cumulé plus de 800 partages, 1 000 favoris et 65 000 vues.

Or : comme l’ont relevé certains internautes, les sous-titres ne correspondent absolument pas aux paroles de l’homme en question. En effet, celui-ci ne parle pas du tout du Coran : il s’agit en réalité d’Ehab al-Khouli, ancien membre de l’opposition égyptienne (et aujourd’hui député), qui s’emporte contre le président Mohamed Morsi suite à son refus de quitter le pouvoir en 2013, malgré des manifestations populaires massives. Une vidéo, avec les bons sous-titres en anglais, montre d’ailleurs qu’il appelle en fait les Égyptiens à rester dans la rue tant que « Morsi n’est pas parti ».

Une précédente vidéo (désormais supprimée), avait déjà usé de faux sous-titres, en anglais cette fois. Elle avait été publiée en 2016 sur la chaîne Youtube d’un certain J.K Sheindlin, auteur peu scrupuleux qui s’en était servi pour faire la promotion de son livre proposant une « analyse psychologique » de Mahomet. Paradoxalement, alors que cette fausse vidéo ressurgit régulièrement depuis 2016, l’auteur prétendait vouloir révéler « toute la vérité » sur le sujet.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/