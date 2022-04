Crash d'EgyptAir : un incendie dans le cockpit, dû à une cigarette, aurait causé l'accident

Jeudi 28 avril, les experts français ont publié un rapport sur le crash du MS 804 d'EgyptAir. "Quand je lis ce rapport, ça me confirme que c'est une compagnie qui, en 2016, était incapable de faire respecter la réglementation en termes de sécurité aérienne", affirme Julie Heslouin, vice-présidente de l'association des familles de victimes, dont le père et le frère étaient dans l'avion. L'A320 de la compagnie reliait Paris au Caire et s'est abîmé en mer le 19 mai 2016, avec 66 passagers à son bord.

Un incendie dans le cockpit a provoqué l'accident

Selon les experts français, le cockpit de l'appareil a pris feu en raison d'une fuite d'un masque à oxygène. Le pilote et le copilote ayant l'habitude de fumer à bord, une cigarette serait à l'origine de l'incendie. Les autorités égyptiennes soutiennent la thèse d'un attentat terroriste, sans élément pour le prouver. Pour Antoine Lachenaud, avocat d'une famille de victime, les autorités égyptiennes et la compagnie cherchent à ne pas être tenues pour responsable.