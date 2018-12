CAN 2019 de football: Afrique du Sud-Egypte, le match de... l’organisation

Après le désistement du Maroc et la mise à l’écart du Cameroun, il reste deux pays en lice pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) qui aura lieu à partir du 15 juin 2019. Leurs atouts et leurs faiblesses en 5 points.

Les Lions indomptables du Cameroun, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. (GABRIEL BOUYS / AFP)