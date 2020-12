Au Caire, une des plus anciennes machines pour imprimer des hiéroglyphes remise en marche

Elle permet l'impression des caractères pour l’écriture hiéroglyphique égyptienne de l'Institut français d'archéologie orientale.

Pendant près d’un siècle, pour pouvoir imprimer les hiéroglyphes égyptiens vieux de plus de 5 000 ans, l'Institut français d'archéologie orientale (Ifao) du Caire a utilisé une célèbre machine des imprimeurs de la maison française Foucher fondée en 1847. Pour sauvegarder ce patrimoine et lui redonner un second souffle auprès des jeunes générations, cette merveilleuse mécanique reprend vie aujourd’hui.

Le photographe Ahmad Hassan s’est rendu dans l'atelier typographique de l’Ifao en décembre 2020. Six photos illustrent ce propos.