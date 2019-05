Accord pour une ligne électrique sous-marine entre l'Egypte et Chypre

L'Egypte espère ainsi exporter de l'énergie vers l'Europe. Un gazoduc sous-marin, décidé en 2018, est également en construction entre les deux pays.

Deux milliards d'euros. Tel est le montant du contrat signé entre l'Egypte et Chypre pour l’installation d'un câble sous-marin entre les deux pays.



La ligne électrique, longue de 310 km, s'enfoncera jusqu'à 3000 mètres en-dessous du niveau de la mer et devrait être opérationnelle dans trois ans. Au cours de sa première phase d'exploitation, le câble aura une capacité de transfert d'énergie de 1000 MW, qui pourra atteindre par la suite 2000 MW. Le projet prévoit aussi de relier Chypre à la Grèce, en passant par la Crète.

Un accord qualifié d'"historique" par le président du conseil stratégique d’EuroAfrica Interconnector et ancien ministre chypriote des Affaires étrangères, Ioannis Kasoulides. "Chypre devient ainsi une plateforme majeure pour la transport d'électricité de l'Afrique à l'Europe", a-t-il affirmé lors de la signature au Caire avec le Premier ministre égyptien Moustafa Madbouli.

De son côté, l'Egypte multiplie les projets de centrales électriques, notamment solaires, sur son sol.

Le réseau d'électricité égyptien sera relié au système européen grâce à Chypre et cela contribuera à la sécurité énergétique.Ioannis Kasoulides (ancien ministre chypriote des affaires étrangères)AFP

Depuis l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en mars 2014 par Moscou, l'Union européenne cherche à développer des moyens alternatifs d'importations d'énergie pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie.

Dans le même temps, de récentes découvertes d'importants champs gaziers au large des côtes égyptiennes permettent désormais de satisfaire les besoins domestiques du pays arabe le plus peuplé.

Gazoduc sous-marin entre l'Afrique et l'Europe

Le Caire cherche également à importer du gaz des gisements chypriotes et israéliens. Objectif: rentabiliser les équipements de liquéfaction de gaz naturel installés sur ses côtes.

Le 19 septembre 2018, Le Caire avait signé avec Chypre un accord pour la construction du premier gazoduc sous-marin transportant du gaz naturel chypriote vers l'Egypte, avant sa réexportation vers l'Europe.

La découverte de gisements en Méditerranée orientale a entraîné un rapprochement sur ces questions de l'Egypte, d'Israël, de la Grèce et de Chypre.

L’Egypte et Chypre souhaitent devenir à plus long terme un couloir majeur pour le transport d’électricité et de gaz de l’Afrique à l’Europe..