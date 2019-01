Le Nigeria, pays riche en pétrole et en pauvres

Si l'extrême pauvreté a globalement diminué dans le monde, elle s'est intensifiée en Afrique subsaharienne. Notamment au Nigeria où plus de 44 % des 180 millions d'habitants vit avec moins de 2 dollars par jour.

A chaque minute qui s'écoule, six Nigérians basculent dans l'extrême pauvreté. C'est ce qu'affirme l'institut de recherche World Poverty Clock qui prévoit que cette catégorie représentera 45,5% de la population nigériane en 2035, soit 120 millions de personnes, contre 44,1% actuellement.

Des ONG dénoncent l'inaction des politiciens "à sortir les gens de la pauvreté", dans un pays où le clientélisme et la corruption sont exacerbés, à cause de l'argent du pétrole. Le Nigeria est, en effet, le premier producteur d'or noir en Afrique, avec environ 2 millions de barils exportés chaque jour.

"Ce n'est pas la malédiction du pétrole qui nous hante, mais c'est la malédiction de nos politiques", s'insurge Emmannuel Onwubiko, intellectuel nigérian, responsable de l'Association des écrivains des droits de l'Homme du Nigeria (HURIWA).

"Les gouvernements militaires ont pillé les ressources de l'Etat pendant des décennies, et depuis 1999, avec l'accès à la démocratie, personne n'a résolu ce problème", regrette-t-il

Oxfam International estime qu'entre "1960 et 2005, 20 000 milliards de dollars ont été volés des caisses de l'Etat" et "les cinq plus grandes fortunes du pays (29,9 milliards de dollars) pourraient mettre fin à la pauvreté à l'échelle nationale".