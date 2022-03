L'Union douanière d'Afrique australe concentre le plus d'inégalités au monde, selon la Banque mondiale

L'Union douanière d'Afrique australe (Southern African Customs Union, SACU) – formée par le Botswana, l'Eswatini, le Lesotho, la Namibie et l'Afrique du Sud – est la région qui concentre le plus d'inégalités au monde, selon un récent rapport de la Banque mondiale consacré à l'union qui s'appuie sur le coefficient de Gini, indicateur des inégalités de revenus.

La nation Arc-en-ciel, le plus grand pays de la SACU, assure un triste leadership puisqu'il est "le pays le plus inégalitaire au monde, se classant au premier rang parmi 164 pays", selon la Banque mondiale. A l'origine de cette situation, l'origine ethnique qui est facteur déterminant dans une société où 10% de la population possède plus de 80% des richesses. De précédents rapports avaient déjà placé l'Afrique du Sud à la triste première place de ce classement. Ainsi, trente ans après la fin de l'apartheid, l'origine ethnique "reste un facteur clé des fortes inégalités en Afrique du Sud, en raison de son impact sur l'éducation et le marché du travail", résume l'institution financière. Elle ethnique contribue à hauteur de 41% aux inégalités de revenus et 30% à celles dans l'éducation.

Des inégalités héritées de l'histoire

Les autres membres de la SACU n'échappent pas non plus au poids de leur passé. "La longue histoire de la ségrégation spatiale (dans l'union douanière) continue à se refléter dans la forte influence de la de la géographie et du clivage rural-urbain sur l'inégalité des chances". La distribution inégale des terres agricoles est source d'inégalités, notamment dans les zones rurales. En Namibie, 70% des 39,7 millions d'hectares de terres agricoles commerciales "appartiennent toujours à des Namibiens d'origine européenne", souligne la Banque mondiale.

Le Botswana, l'Eswatini et la Namibie comptent parmi les "15 pays les plus pays inégaux" au monde et "malgré des améliorations récentes", le Lesotho n'est pas mieux loti. Les inégalités liées à la consommation dans la région de la SACU sont supérieures "de plus de 40% aux moyennes de l'Afrique subsaharienne", entre autres. Au total, "à l'exception de la Namibie, la contribution de l'inégalité des chances à l'inégalité globale a augmenté au cours des deux dernières décennies", dans tous les pays de l'Union.

Au total, "les facteurs associés à l'endroit où les gens sont nés et ont grandi ont un effet relativement plus grand sur leurs chances dans la vie que leur sexe". Et ce, même si dans la région les femmes demeurent économiquement lésées : elles gagnent en moyenne 30% de moins que les hommes à niveau d'éducation équivalent. Les écarts de rémunération entre hommes et femmes atteignent 38% en Namibie et en Afrique du Sud. A noter que le rapport a été réalisé avant la crise du Covid-19 qui a aggravé la pauvreté.