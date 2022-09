Coupures de courant en Afrique du Sud : les autorités appellent à utiliser l'électricité avec "parcimonie"

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a écourté des visites à l'étranger en raison d'une nouvelle aggravation de la crise de l'électricité dans le pays, a averti qu'il ne fallait pas compter sur une amélioration "à court terme". "Vu les performances incertaines du parc de centrales électriques à charbon de (l'entreprise publique) Eskom, nous ne pourrons pas mettre fin aux délestages à court terme. C'est la triste réalité d'une situation qui dure depuis longtemps", écrit-il dans sa lettre hebdomadaire à la nation (lien en anglais).

As we work with greater urgency to fix the immediate problem of an unreliable power system, we are also busy laying the groundwork for a sustainable, lasting solution to the country’s electricity woes.https://t.co/ILcDTuzKrs pic.twitter.com/xKaQU7qElE