Au Maroc, la belle émancipation des femmes à la faveur d'un groupement agricole

C'est à la fois un programme d'agriculture raisonnée et une histoire d'émancipation de femmes agricultrices. Ou comment, pour préserver la nature menacée, on peut également faire progresser niveau et qualité de vie.

Des femmes berbères transportent des fagots de branches d'olivier dans la montagne du Rif. (CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NURPHOTO)