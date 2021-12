BRUT

Brut a rencontré Maïmouna Coulibaly. Elle est chorégraphe et à l'origine de la Booty Therapy. C'est un twerk qui a pour but de remettre au premier plan le corps de la femme dans l'espace public. "C'est une vraie philosophie, ce ne sont pas juste les mouvements physiques qu'on peut faire", explique-t-elle. Pour Maïmouna, le fait de danser est une manière d'exorciser les traumatismes qu'elle a vécus un par un et de les réveiller un par un. "Si on garde tous ces traumas et qu'on ne les traite pas, on s'alourdit et on étouffe notre puissance naturelle qui se trouve au niveau du bassin. On a besoin de les libérer, de les dégager pour que cette puissance continue à exister et pour qu'on soit là", estime Maïmouna.

Une démarche politique ?

La Booty Therapy s'inspire des danses traditionnelles africaines. "J'aimerais pouvoir parler du Mapouka. C'est une danse qui vient de la Côte d'Ivoire, à la base, c'est une danse traditionnelle de transe", explique la chorégraphe. Cette danse-là, qui est le twerk, le fait de faire bouger ses fesses, permettait de "célébrer et de prier la déesse de la fertilité". Maïmouna explique qu'il y a une démarche politique dans la Booty Therapy, notamment lorsqu'elle fait des flash-mobs, c'est-à-dire un rassemblement dans un lieu public. "On a ce besoin d'aller dans la rue et de se montrer et de se lâcher, et de montrer, d'inspirer aussi d'autres femmes et de leur montrer à quel point elles peuvent être... libres", conclut-elle.