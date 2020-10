"Street Art Africa", une véritable encyclopédie du graffiti

Le livre de Cale Waddacor nous plonge dans l’histoire passionnante du street art africain.

A travers un texte très documenté, de nombreux entretiens d’artistes, la présentation des principaux festivals et des différentes techniques, Street Art Africa de Cale Waddacor raconte l’histoire d’une contre-culture devenue "une des formes d’art les plus pertinentes de notre époque". Une imposante iconographie avec plus de 500 images illustre ce récit.

Aujourd’hui, aux quatre coins du continent africain, sur les murs des centres urbains, des zones rurales, les street artistes impriment leurs messages. En affirmant leur identité culturelle et leur talent, ils se sont hissés au niveau des "stars" du street art mondial. "Les gribouillages et dessins peu aboutis ont cédé la place à des fresques complexes et des œuvres engagées", déclare l’auteur.

Le livre Street Art Africa est paru aux Editions Gallimard, collection Alternatives.